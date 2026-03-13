Родным погибших от угарного газа в Пензенской области выплатят миллион рублей

Родственникам семи человек, которые погибли от отравления угарным газом в Мокшанском районе Пензенской области, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале .

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по миллиону рублей», — заявил он.

О ЧП стало известно сегодня утром. Семь человек отравились угарным газом в многоквартирном жилом доме. По факту случившегося возбудили уголовное дело, началась проверка, обстоятельства происшествия выясняют. Как отметил Мельниченко, предварительной причиной произошедшего может быть неисправность дымохода.