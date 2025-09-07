Два человека погибли из-за обрушения моста на юге Ирака

В Кербеле на юге Ирака обрушился недостроенный мост Аль-Атайши. По данным управления гражданской обороны, погибли два человека, еще несколько получили травмы. Об этом сообщило агентство Shafaq News .

Спасатели почти 13 часов работали под конструкцией с просветом всего 25 сантиметров, им удалось вытащить семь пострадавших и извлечь тела погибших. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани поручил создать комиссию для расследования причин ЧП.

Три человека погибли в результате детонации взрывчатых веществ в штольне на горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае. По факту гибели работников ведомство проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.