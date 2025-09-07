Три человека погибли при взрыве в штольне в Хабаровском крае

Три человека погибли в результате детонации взрывчатых веществ в штольне на горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае. О происшествии сообщила прокуратура Хабаровского края.

«При проведении производственных работ в штольне АО „Многовершинное“ в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Есть погибшие», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Прокуратура уточнила ТАСС, что погибли три человека. По факту гибели работников ведомство проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В Оймяконском районе Якутии 4 сентября при обрушении горной породы на руднике пострадал человек. На момент обрушения на данном горизонте находился один человек, всего на поверхность спасатели вывели 55 человек.