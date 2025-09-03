Два человека погибли и один выпрыгнул в окно при пожаре в Можайске

В Москве в Можайском районе жительница многоэтажки на Вяземской улице выпрыгнула из окна во время пожара на пятом этаже. Два человека погибли, сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь охватил обе комнаты и часть коридора. В комнатах обнаружили тела погибших. По предварительным данным, из окна выпрыгнула женщина.

Спасатели эвакуировали из соседних квартир четырех человек, включая двоих взрослых, ребенка и подростка.

Для ликвидации последствий происшествия привлекали расчеты пожарно-спасательной службы. Общая площадь возгорания составила двадцать пять квадратных метров.

