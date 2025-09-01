Спасатели больше четырех часов тушили пожар в жилом доме в ЯНАО
Мощный пожар вспыхнул на территории двухэтажного дома в городе Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации ведомства, происшествие случилось на улице Автострадной. Возгорание ликвидировали в течение 4,5 часа.
Обошлось без жертв и пострадавших. Пламя повредило чердачное помещение и две квартиры. Проводится проверка.
