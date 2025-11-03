Два человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП с фурами под Иркутском
В Иркутской области столкнулись четыре большегрузных автомобиля, погибли два человека и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. На место оперативно прибыли спасатели и деблокировали пострадавших при помощи аварийно-спасательных инструментов.
В ликвидации последствий ДТП задействовали одну единицу техники и четырех специалистов.
Движение по дороге перекрыли в обоих направлениях. Для маршрутных транспортных средств и легкового автотранспорта организовали объезд через населенный пункт Листвянка.
Ранее четыре человека погибли в столкновении легковушки и фронтального погрузчика в Забайкальском крае.
Также четверо стали жертвами аварии с участием легковой иномарки и грузовика в Амурской области.