Два человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП с фурами под Иркутском

МЧС: на трассе «Сибирь» столкнулись 4 фуры, 2 человека погибли и 2 пострадали

В Иркутской области столкнулись четыре большегрузных автомобиля, погибли два человека и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. На место оперативно прибыли спасатели и деблокировали пострадавших при помощи аварийно-спасательных инструментов.

В ликвидации последствий ДТП задействовали одну единицу техники и четырех специалистов.

Движение по дороге перекрыли в обоих направлениях. Для маршрутных транспортных средств и легкового автотранспорта организовали объезд через населенный пункт Листвянка.

Ранее четыре человека погибли в столкновении легковушки и фронтального погрузчика в Забайкальском крае.

Также четверо стали жертвами аварии с участием легковой иномарки и грузовика в Амурской области.