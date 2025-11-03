Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкалье водитель и 3 пассажира погибли в ДТП на трассе «Амур»

Водитель и три пассажира скончались после аварии на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ЧП произошло на 347-м километре автодороги Р-297 Чита — Хабаровск. Из-за несоблюдения дистанции Nissan Expert врезался в фронтальный погрузчик SHANTUI.

«В результате аварии погиб водитель, пассажиры — мужчина и две женщины», — заявили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что все погибшие — жители Чернышевского района. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Днем ранее около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Армении после опрокидывания.

Также четыре человека скончались в аварии в Амурской области в Архаринском районе.