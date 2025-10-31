Четыре человека погибли в смертельной аварии в Амурской области

Прокуратура Амурской области
Фото: Прокуратура Амурской области/Telegram

Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области в Архаринском районе. Столкнулись два автомобиля — Toyota Ipsum и грузовик Volvo. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествие случилось сегодня утром на 1668-м километре автомобильной дороги «Чита — Хабаровск».

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал», — заявили в ведомстве.

Причины случившегося сейчас устанавливают. На место происшествия выехали специалисты. Ход проверки поставили на контроль в прокуратуре района.

