«По кусочкам собирали». На востоке Москвы два человека на мотоцикле разбились об столб

Источник «360»: два москвича на мотоцикле погибли из-за ДТП на Покровской улице

Мотоциклист с пассажиром на скорости врезался в фонарный столб на Покровской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Оба человека погибли. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Смертельное ДТП произошло на съезде в сторону Люберец.

«Разорвало их. По кусочкам собирали», — отметил собеседник издания.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что на фонарном столбе остались следы крови, рядом с ним разбросало части мотоцикла. На место аварии прибыла полиция и скорая.

Ранее в Турции разбилась российская мотоблогер Татьяна Озолина (известна под псевдонимом МотоТаня). На трассе Милас — Секе она столкнулась на мотоцикле с байком другого инфлюенсера, с которым путешествовала по стране. Девушка погибла на месте.

Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей, заявил о таинственном исчезновении видеокамеры с места ДТП. По его словам, Мозолина снимала все происходящее на устройство, прикрепленное к шлему.