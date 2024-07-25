Спутник погибшей в ДТП в Турции МотоТани заявил о пропаже камеры с ее мотоцикла

Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей в аварии в Турции блогером Татьяной Озолиной (известна под псевдонимом МотоТаня), заявил о странном исчезновении с места ДТП видеокамеры, находившейся на шлеме байкерши. Свою версию произошедшего мужчина рассказал в Instagram*.

«Мы ехали втроем. Таня, Онур и я последним. Что там произошло, я не видел, видел только момент удара. Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть и они разлетаются по дороге», — заявил мотоциклист.

Он отметил, что турецкие журналисты выдвинули другую версию произошедшего — якобы именно Озолина врезалась в мотоцикл Обута, находящийся спереди. Также СМИ написали, что Хардиков согласился с показаниями Обута про неправильный обгон МотоТани.

По словам самого Хардикова, с мотоцикла блогера «магическим образом» пропала камера. Он несколько дней пытался найти ее, но все безрезультатно.

Ранее возбудили уголовное дело по факту ДТП с Озолиной. Россиянка разбилась на трассе Милас — Секе в провинции Мугла вечером 22 июля.

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