Два частных дома загорелись в московском СНТ Ярцево

Пожар произошел в частном доме в Троицком округе. Огонь перекинулся на соседнее здание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в СНТ Ярцево в поселении Михайлово-Ярцевское.

«Горят два частных дома. Есть угроза перехода на соседние строения», рассказал собеседник 360.ru.

Площадь пожара составляет 20 и 15 квадратных метров.

Ранее в Обручевском районе столицы загорелась многоэтажка на улице Архитектора Власова. Пожарные эвакуировали из всех жильцов подъезда.

Они также спасли двух человек, находившихся рядом с горящей квартирой. Информацию об их состоянии источник не сообщил. Огнеборцы ликвидировали открытое горение, а затем и пожар.