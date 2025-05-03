Двух человек спасли из горящего дома в Москве

На улице Архитектора Власова, 33к1 в Обручевском районе Москвы загорелась квартира на пятом этаже. Об этом 360.ru сообщил источник.

Всех жильцов подъезда эвакуировали. Из соседней квартиры спасли двух человек. Информация об их состоянии не поступала.

Открытое горение ликвидировали. Подробности уточняются.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. Огонь разгорелся на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила семь «квадратов».