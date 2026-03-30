Два бойца «Орлана» пострадали при детонации дрона в Белгородской области

Два бойца подразделения «Орлан» получили ранения в Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации вражеского дрона ранены два бойца «Орлана», — написал он.

Сослуживцы привезли их в Грайворонскую ЦРБ. У обоих мужчин обнаружили баротравмы и осколочные раны. После оказания помощи их перевезут в городскую больницу Белгорода.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 102 украинских БПЛА над регионами России. После падения обломков сбитых дронов начался пожар в лесополосе в одном из районов Воронежской области.