Силы ПВО сбили 102 дрона ВСУ над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 102 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

Под Воронежем из-за атаки БПЛА начался пожар в лесу, его оперативно потушили. В Таганроге один человек погиб и восемь пострадали, одну женщину госпитализировали.