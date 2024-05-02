Два беспилотника уничтожили в Ростовской области | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 03:11 Два беспилотника уничтожили в Ростовской области РИА «Новости»

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Два беспилотника уничтожили российские силы противовоздушной обороны недалеко от Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«По предварительным данным в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», — написал он.

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До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что ВСУ попытались атаковать Глазуновский и Свердловский районы посредством БПЛА. По его словам, осколки дронов повредили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде домовладений нарушилась подача электричества. На месте происшествия начали работать оперативные службы для устранения последствий случившегося.

Также украинский дрон-камикадзе взорвался в селе Ясные Зори в Белгородской области. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.