Украинские беспилотники нанесли удар по объектам энергетики в Орловской области | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 01:02 Украинские беспилотники нанесли удар по объектам энергетики в Орловской области Клычков: украинские БПЛА повредили энергетические объекты в Орловской области РИА «Новости»

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Орловская область в очередной раз подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, нападению подверглись Глазуновский и Свердловский районы области.

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Осколки сбитых БПЛА повредили объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде домовладений нарушена подача электроэнергии. На месте работают оперативные службы для устранения последствий ЧП.

В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщил Клычков. Обошлось без пострадавших. По его словам, по предварительной информации, для гражданских объектов обошлось без последствий.