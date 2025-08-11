Два беспилотника сбили на подлете к Москве утром 11 августа

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской и Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что вражеские дроны атаковали две промышленные зоны в регионе. Во время отражения атаки в Арзамасском округе погиб один человек, также двое пострадали, их отправили в больницу. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.