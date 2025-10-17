Два алабая чуть не растерзали школьниц в Челябинской области

Два алабая набросились в челябинском поселке на девочек-подростков

Две собаки породы алабай напали на двух школьниц в поселке Першино Челябинской области. Видеозапись с камер наблюдения появилась в распоряжении 360.ru.

«Мою дочь за бедро укусила собака. Когда пес прыгнул, она потеряла равновесие и упала на руку, сломала кисть», — сообщила женщина.

Евгения, мать пострадавшей, рассказала о случившемся. По ее словам, девочки катались на роликах.

На кадрах видно, как крупные собаки набрасываются на подростков. Одно из животных повалило девочку на землю.

Сейчас школьница находится на лечении дома, ей сделали укол от бешенства и наложили гипс.

«Вторая девочка не пострадала, но очень испугалась. Ее за куртку алабай покусал», — добавила собеседница 360.ru.

Она отметила, что хозяин собак не выходил с ней на связь и не открывал ей дверь. Женщина встретила его уже в Следственном комитете. По ее словам, мужчина принес свои извинения и признал вину за случившееся.

Ранее собаки загрызли несколько питомцев в Тверской области. Полиция выяснила, что хозяин агрессивных псов живет в курортном поселке Семиречье.