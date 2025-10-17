Два алабая чуть не растерзали школьниц в Челябинской области
Два алабая набросились в челябинском поселке на девочек-подростков
Две собаки породы алабай напали на двух школьниц в поселке Першино Челябинской области. Видеозапись с камер наблюдения появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как крупные собаки набрасываются на подростков. Одно из животных повалило девочку на землю.
Евгения, мать пострадавшей, рассказала о случившемся. По ее словам, девочки катались на роликах.
«Мою дочь за бедро укусила собака. Когда пес прыгнул, она потеряла равновесие и упала на руку, сломала кисть», — сообщила женщина.
Сейчас школьница находится на лечении дома, ей сделали укол от бешенства и наложили гипс.
«Вторая девочка не пострадала, но очень испугалась. Ее за куртку алабай покусал», — добавила собеседница 360.ru.
Она отметила, что хозяин собак не выходил с ней на связь и не открывал ей дверь. Женщина встретила его уже в Следственном комитете. По ее словам, мужчина принес свои извинения и признал вину за случившееся.
Ранее собаки загрызли несколько питомцев в Тверской области. Полиция выяснила, что хозяин агрессивных псов живет в курортном поселке Семиречье.