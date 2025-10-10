Убивают питомцев и пугают людей. Собаки затерроризировали деревню под Тверью

В Тверской области в деревне Тихоново собаки рыбака больше года терроризируют жителей, нападая на их питомцев. Об этом 360.ru сообщила одна из пострадавших.

По словам местной жительницы, первый случай произошел еще в июне 2024 года. Собаки за минуту загрызли кошку прямо на участке. Во второй раз животные напали на кота другой женщины в Ваулине в прошлом сентябре. Питомец скончался в ветеринарной клинике.

Полиция, в которую обратились пострадавшие, передала дело в службу по отлову бродячих собак, однако выяснилось, что у псов есть хозяин, проживающий в курортном поселке Семиречье.

В ответ на претензии мужчина в грубой форме заявил, что собирается и дальше выпускать собак, поскольку это охотничьи породы, а значит, им необходимо охотиться.

В конце сентября 2025-го агрессивные животные растерзали домашнюю собаку, которая находилась у калитки частного домовладения.

«С лета 2024 года пропало много питомцев из домов в деревнях Ваулино, Глазово и Тихоново. Раньше такого никогда не было. Есть подозрения, что собаки охотятся на кошек, как на добычу, и приносят их своему хозяину в Семиречье», — пожаловалась собеседница 360.ru.

