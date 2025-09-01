Душил и пинал ногами. В Новороссийске «яжотец» грозился убить велосипедиста-школьника

Мужчина напал на подростка, который ехал на велосипеде в районе ТЦ «Красная площадь» возле фонтана. Как рассказала 360.ru мать пострадавшего школьника Яна, «яжотец» не досмотрел за своим маленьким ребенком и тот выскочил под колеса.

«Все это произошло в субботу. Он не катался, а ехал домой. Как мне очевидцы объяснили, там был отец этой девочки или мальчика, я не знаю, ну малыша. Он держал его за руку, потом отпустил, а сам по телефону трындел. И получается, это малыш увидел, что мой сын едет на велосипеде, — и под колеса к нему. Мой сын резко тормозит. Сам падает, через велосипед ударяется», — сообщила она.

По словам Яны, ребенок испугался, упал, немного поцарапал локоть. Ее сын подскочил, чтобы поднять его и успокоить.

«Этот папаша подбегает к нему (сыну Яны — прим. ред.) и начинает его за шею чуть ли не душить и потом с ноги пинать. <… > Я сама в шоке, конечно», — возмутилась Яна.

Сейчас школьницу уже выписали из больницы. У нее диагностировали сильное растяжение шеи. Сделали МРТ, обошлось без сотрясения мозга. Но у молодого человека до сих пор болит голова и правое бедро, по которому его пнул мужчина.

«Я пойду к следователю. <… > Он же ему еще велосипед сломал. Теперь без велосипеда… У меня сын вообще в станице живет. И летом, и зимой только приезжает сюда, и все. Он бедный, теперь уже говорит: „Лучше там бы оставался“», — добавила мать пострадавшего подростка.

Женщина также рассказала, писал novorab.ru, что напавший мужчина матерился и угрожал убить ее сына. Полиция начала проверку.

