Житель Подмосковья избил подростка палкой за езду на мотоцикле

В поселке Афанасово недалеко от города Черноголовка в Московской области мужчина избил подростка, который вместе с другом катался по поселку на мотоцикле. Об этом 360.ru рассказала мама пострадавшего подростка Маргарита Давиденко.

Конфликтная ситуация произошла еще прошлым летом. Школьник, профессионально занимающийся мотокроссом, отправился на выходные на дачу к отцу. Там у 15-летнего мальчика был свой мотоцикл и полная экипировка.

Подросток договорился покататься с другом. Они доехали до конца деревни и развернулись в сторону дома. В этот момент один из жителей поселка выбежал на дорогу, схватил черенок от лопаты и погнался за мальчиками.

«Никакого шлагбаума, цепочки, ворот или знака о том, что там нельзя ездить, не было. Один пацан успел проехать мимо него, а мой сын не успел. Мужчина ударил палкой по мотоциклу так, что ребенок перелетел через руль и припаркованную рядом машину. Он упал и, когда поднялся, его продолжили бить, кричать, угрожать», — поделилась Маргарита.

У пострадавшего подростка диагностировали закрытый перелом правой руки со смещением. Его родители обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сейчас семья ожидает, когда его передадут в суд.

«Этот мужчина потом позвонил моему бывшему мужу и сказал, что наш сын сам виноват в сложившейся ситуации. В этом поселке это, оказывается, уже не первый случай», — заключила она.

Ранее 31-летний иностранец, летевший из Каира транзитом через Москву, схватил незнакомого двухлетнего мальчика и швырнул его с высоты о пол. Ребенок получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.