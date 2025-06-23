Думал, что в безопасности. Крокодил оставил рыбака без ног и руки

Рыбак из Зимбабве рассказал, как крокодил откусил ему ноги и руку

Виндази Млею из Зимбабве лишился ног и левой руки во время рыбалки. Крокодил напал на него два года назад. Мужчина сообщил The Herald , что до сих пор чувствует фантомные боли.

Рыбной ловлей он кормил свою семью и знал, что на реке Замбези обитали крокодилы. Млею забросил сеть в месте неподалеку от группы слонов, поверив, что это защитит его от нападения.

«Я думал, что нахожусь в безопасности, но потом я увидел крокодила, скрывающегося под поверхностью воды. <…> Зверь появился из ниоткуда, и я оказался в борьбе за свою жизнь», — рассказал он.

Мужчина запаниковал и побежал к острову, который мог бы стать убежищем. Крокодил догнал его и вцепился в конечности. Другие рыбаки услышали крики, прогнали крокодила и вытащили Млею. С тех пор его жизнь сильно изменилась.

«Боль, которую я испытываю по ночам из-за порезанных ног, мешает мне спать. Иногда я просыпаюсь с криком, чувствуя потерю того, что у меня когда-то было», — сказал рыбак.

Он не смог продолжить лечение из-за отсутствия денег. Для того, чтобы прокормить жену и трех детей, Млею разбил сад.

Ранее в Крыму произошло нападение льва. Во время кормления он набросился на директора сафари-парка «Тайган», порвал трахею и мышцы на шее. Потребовалась трехчасовая операция, чтобы остановить кровотечение и устранить последствия укусов.