ДТП с пятью машинами каршеринга в Москве сняли на видео

Массовая авария с участием пяти автомобилей каршеринга произошла днем 27 января на востоке Москвы. Видео с места дорожно-транспортного происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
ДТП произошло неподалеку от дома 44 по Измайловскому шоссе в районе Соколиная Гора. Все столкнувшиеся машины — каршеринговые, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Источник 360.ru уточнил, что в аварии пострадал один человек. Его увезли в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.
Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. В районе Царицыно утром 27 января маршрутный автобус сбил пешехода. Мужчина получил травму ноги, ему понадобилась медицинская помощь.
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