Грузовик въехал в стену дома на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Люблине грузовик въехал в стену жилого дома

Утром 27 января в московском районе Люблино грузовой автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Новороссийской. Подробная информация о причинах дорожной аварии выясняется, сведения о пострадавших не поступали.

Сейчас на месте ощущается запах газа, ожидается прибытие специалистов-газовщиков, добавил собеседник 360.ru.

Ранее в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека.