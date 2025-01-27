Автобус сбил пешехода на юге Москвы

Маршрутный автобус совершил наезд на пешехода в районе Царицыно. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в оперативные службы 27 января в 09:16. Авария случилась на юге Москвы, напротив одного из домов по улице Севанской.

Маршрутный автобус сбил пешехода. Мужчина получил травму ноги. На место прибыли сотрудники скорой помощи, они оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Северном Бутове. «Газель» и BMW столкнулись на Куликовской улице.

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Новой Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Одному потребовалась госпитализация. У него диагностировали переломы носа, ключицы, ребер, ушиб губы и сотрясение мозга.