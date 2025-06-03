ДТП с байкером в Петербурге, которого переехал Rolls-Royce, попало на видео
Байкер, которого 31 мая в Санкт-Петербурге переехал водитель автомобиля Rolls-Royce, начал давать первые показания следователям. Об этом сообщил телеканал 78.
Бизнесмен, управлявший люксовой иномаркой, сам сдался правоохранительным органам. С ним работает полиция.
На кадрах с места ДТП видно, что байкер, ехавший в попутном направлении сзади иномарки, которая начала разворот, пытался избежать столкновения, но водитель не обратил на него внимания.
По данным телеканала, водителя Rolls-Royce уже лишали прав за выезд на встречную полосу через двойную сплошную. Однако в прошлом году его удостоили почетной грамоты от президента.
Накануне водитель автомобиля Mercedes напал на женщину с маленьким ребенком в Кирове, решив, что она его подрезала.