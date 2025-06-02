Водитель Mercedes напал на молодую маму с ребенком в Кирове

В Кирове водитель автомобиля Mercedes напал на молодую женщину с ребенком из-за дорожного конфликта. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Предположительно, мужчине показалось, что женщина, управлявшая автомобилем Opel Astra, его подрезала. Он несколько раз ударил ее кулаком по затылку и уехал.

По словам источника, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица и головы. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Пресс-релизов от региональных управлений МВД и Следственного комитета по этому происшествию пока не публиковалось.

Ранее конфликт между двумя автомобилистами в Мытищах перерос в потасовку с перцовым баллончиком и травматическим пистолетом.