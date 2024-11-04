ДТП с 12 автомобилями произошло в Москве

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.

Информация о происшествии поступила в 17:14. На месте ДТП работают оперативные службы. Также для движения временно перекрыли несколько полос на Щелковском путепроводе. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, из-за ЧП автомобильное движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

Накануне в Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. Участниками ДТП стали шесть машин такси. Сообщалось о трех пострадавших.

До этого авария с шестью автомобилями случилась в центре столицы. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.