Массовая авария с 11 авто произошла на севере Москвы. Три человека пострадали
Источник 360.ru: 11 авто столкнулись в Войковском районе Москвы
В Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП случилось в Войковском районе на Ленинградском путепроводе. Участниками аварии стали шесть машин такси. В результате перекрыли четыре полосы движения из пяти.
На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадали три человека.
«Спуск с моста, подморозило, и их всех размотало. Едет только крайний левый ряд», — уточнил источник.
Минувшей ночью массовая авария с шестью автомобилями произошла в центре столицы. Один человек погиб, еще трое пострадали. Участниками ДТП стали несколько такси. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.