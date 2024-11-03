Человек погиб в жуткой аварии в центре Москвы

МВД: один человек погиб и двое пострадали в ДТП в центре Москвы

Один человек погиб и трое пострадали в аварии с шестью автомобилями в центре Москвы. Об этом представитель МВД сообщил РЕН ТВ .

По данным ведомства, ДТП случилось на Москворецкой набережной. Среди участников аварии — несколько водителей такси. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Telegram-канале дептранса, из-за ЧП перекрыли поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную.

Этой ночью в столице случилось еще одно ДТП — на Дубининской улице. Honda Accord наехал на препятствие. Внутри авто зажало двух человек. Прибывшие на место ЧП спасатели вызволили их оттуда. Обоих госпитализировали. У одного из пострадавших была рваная рана на левой ноге, перелом бедра, множественные ушибы и тупая травма живота.