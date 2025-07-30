ДТП-перевертыш произошло на Рижском шоссе в Москве
Утром 30 июля авария произошла на Рижском шоссе в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
Судя по всему, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них — Mitsubishi, который перевернулся на бок. У другой легковушки смята передняя часть бампера.
Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется, на месте работают экстренные службы.
Днем ранее крупное ДТП с участием трех автомобилей полностью парализовало движение на МКАД в Москве, пробка растянулась на два километра.
Также в массовой аварии с грузовиком и тремя легковушками в Ростовской области погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.
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