ДТП-перевертыш произошло на Рижском шоссе в Москве

Фото: 360.ru

Утром 30 июля авария произошла на Рижском шоссе в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Судя по всему, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них — Mitsubishi, который перевернулся на бок. У другой легковушки смята передняя часть бампера.

Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется, на месте работают экстренные службы.

Фото: 360.ru

Днем ранее крупное ДТП с участием трех автомобилей полностью парализовало движение на МКАД в Москве, пробка растянулась на два километра.

Также в массовой аварии с грузовиком и тремя легковушками в Ростовской области погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

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