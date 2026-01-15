Друг Баумгертнера назвал главную версию смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре

Основной версией смерти бизнесмена Баумгертнера на Кипре стал несчастный случай

Бывший владелец и руководитель компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер погиб на Кипре в результате несчастного случая. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

По его словам, это основная версия. Рассматривают ли ее кипрские следователи, он не уточнил.

Дозорцев пояснил, что Баумгертнер часто ходил на прогулку в район Писсури.

«Погода в день происшествия была дождливая и ветреная. В районе преобладает глиняная почва, которая становится скользкой в таких условиях», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что все эти факторы могли привести к гибели бизнесмена.

В минувшую среду, 14 января, полиция Кипра заявила, что на пляже Авдимос обнаружили труп мужчины, чью личность из-за сильного разложения визуально установить не удалось.

По одной из версий это может быть пропавший 7 января экс-владелец компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. Полиция подчеркнула, что тело передали коронеру для проведения вскрытия и процедуры установления личности по ДНК.

Об исчезновении бывшего владельца «Уралкалия» сообщил помощник предпринимателя, когда не смог до него дозвониться. Поиски начались только 10 января.