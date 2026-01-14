Тело, предположительно, экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера нашли на пляже Кипра

Труп неустановленного мужчины обнаружили на кипрском пляже Авдимос. Как сообщило издание Philenews , для установления личности погибшего прибыли сотрудники британских баз. Полиция оцепила место происшествия для проведения осмотра и вскрытия. По одной из версий, это может быть пропавший в районе Лимассола 7 января бывший владелец компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер.

По данным журналистов, тело находится в глубокой стадии разложения и идентифицировать его по лицу невозможно. Останки доставят в морг британской базы, где коронер проведет вскрытие и возьмет образцы ДНК для установления личности мужчины.

Полиция Кипра пока не подтвердила, что нашла тело 56-летнего российского бизнесмена.

Поиски предпринимателя проходили в районах Писсури и Кавос Аспро, где криминалисты обнаружили мобильный телефон пропавшего.

О причинах смерти найденного мужчины ничего неизвестно. Полиция призвала дождаться предварительного отчета по вскрытию.

В последний раз Владислава Баумгертнера видели 7 января, когда он выходил с территории своей резиденции в Лимассоле.

О том, что бывший глава «Уралкалия» пропал, сообщил помощник предпринимателя, когда не смог до него дозвониться. Поиски начали только 10 января. К операции подключили вертолет, беспилотники, службы гражданской обороны и добровольцев.