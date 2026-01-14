Тело, предположительно, экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера нашли на пляже Кипра
Труп неустановленного мужчины обнаружили на кипрском пляже Авдимос. Как сообщило издание Philenews, для установления личности погибшего прибыли сотрудники британских баз. Полиция оцепила место происшествия для проведения осмотра и вскрытия. По одной из версий, это может быть пропавший в районе Лимассола 7 января бывший владелец компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер.
По данным журналистов, тело находится в глубокой стадии разложения и идентифицировать его по лицу невозможно. Останки доставят в морг британской базы, где коронер проведет вскрытие и возьмет образцы ДНК для установления личности мужчины.
Полиция Кипра пока не подтвердила, что нашла тело 56-летнего российского бизнесмена.
Поиски предпринимателя проходили в районах Писсури и Кавос Аспро, где криминалисты обнаружили мобильный телефон пропавшего.
О причинах смерти найденного мужчины ничего неизвестно. Полиция призвала дождаться предварительного отчета по вскрытию.
В последний раз Владислава Баумгертнера видели 7 января, когда он выходил с территории своей резиденции в Лимассоле.
О том, что бывший глава «Уралкалия» пропал, сообщил помощник предпринимателя, когда не смог до него дозвониться. Поиски начали только 10 января. К операции подключили вертолет, беспилотники, службы гражданской обороны и добровольцев.