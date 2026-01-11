На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

Бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер исчез на Кипре — его разыскивают местные правоохранительные органы. Как сообщили в полиции , 56-летний гражданин России пропал 7 января 2026 года в Лимасоле, где проживал. С этого момента он не выходил на связь и не появлялся дома, что и стало поводом для начала поисковой операции.

По ориентировке полиции провинции Лимасол, Баумгертнер — высокий мужчина ростом около 190 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами. В день исчезновения на нем были черные шорты и черная футболка с коротким рукавом.

По данным издания Philenews, в последний раз бизнесмена видели, когда он выходил из своей резиденции в Лимасоле 7 января. Тревогу забил сотрудник его компании — мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения. Поиски официально стартовали 10 января в районе Писсури, где на скалистом участке побережья зафиксировали последний сигнал его мобильного телефона.

На следующий день к операции подключили вертолет, беспилотники, службы гражданской обороны и добровольцев. Однако вечером 11 января поиски пришлось временно остановить из-за сильного дождя и сложных погодных условий. Поиски продолжат утром 12 января.

