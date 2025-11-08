Вандалы напали на представительство России в Швеции

Посольство РФ: на торговое представительство в Стокгольме сбросили краску с БПЛА

Неизвестные с беспилотника сбросили краску на территорию Торгового представительства России в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Швеции.

«Рано утром 8 ноября совершили очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве констатировали, что с мая 2024 года счет таким случаям против посольства и Торгового представительства России в Стокгольме перевалил уже за два десятка.

«Комментарии, как говорится, излишни», — коротко резюмировали в пресс-службе.

Ранее автомобиль влетел в главные ворота Генерального консульства России в Сиднее. Водитель пожаловался на якобы несанкционированную парковку у здания на Фуллертон-стрит. Когда подошли полицейские, он нажал на газ и въехал в ворота. В результате аварии пострадал один правоохранитель.