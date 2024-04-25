ВСУ атаковали дроном автомобиль в Запорожской области, погибли два человека | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 10:37 ВСУ атаковали дроном автомобиль в Запорожской области, погибли два человека Два человека стали жертвами атаки ВСУ по машине в Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего погибли мужчина и женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ ударили по селу Новокарловка Пологовского района Запорожской области. Жертвами стала семейная пара, у них остались четверо детей.

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«Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», — отметил Балицкий.

В связи с обстрелами Запорожской области со стороны ВСУ руководство региона решило отменить парад Победы и акцию «Бессмертный полк». При этом власти пообещали поздравить всех ветеранов и тружеников тыла. Сейчас Запорожскую область от атак с воздуха прикрывают российские системы ПВО.