Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Замостье Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Дрон целенаправленно нанес удар по карете СМП. В момент атаки бригада медиков находилась в доме и оказывала помощь пациенту. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в своем телеграм-канале .

В конце января в Грайвороне при атаке ВСУ на больницу погиб водитель скорой медицинской помощи. Он был в машине и собирался отправиться на вызов, когда БПЛА сдетонировал.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В результате очередного налета беспилотников 4 февраля ранения получили семь человек, среди них трое детей.