Дрон ударил по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор

Украинский дрон ударил по зданию суда в Белгороде, когда внутри находился губернатор Вячеслав Гладков. Информация о случившемся появилась в его Telegram-канале .

До этого по зданию суда уже прилетал беспилотник. Гладков приехал туда, чтобы разведать обстановку.

«Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа», — сказал он.

Губернатор отметил, что в ходе ЧП пострадал водитель машины, которая в момент атаки проезжала мимо. Мужчину госпитализировали с баротравмой. Также от детонации разбились окна, а фасад здания получил повреждения.

Ранее в Белгородской области сошел с рельсов тепловоз. Как сообщил губернатор, это случилось из-за взрыва СВУ, заранее заложенного под рельсы. В связи с происшествием движение поездов задержали на 2,5 часа. Сейчас составы ездят по графику.

Как сообщило Минобороны, за ночь на Россией сбили почти 180 украинских дронов. Также уничтожили три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.