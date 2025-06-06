Почти 180 украинских дронов сбили над Россией ночью 6 июня

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 5 июня до 04:20 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Ростовской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Орловской, Курской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Тамбовской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Помимо этого, силы ПВО уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о трех пострадавших при атаке дронов ВСУ. По его словам, их госпитализировали.