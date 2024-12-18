Пассажиры пострадавшего поезда под Мурманском пошли в свой вагон, а его не было

Один из вагонов при столкновении двух поездов в Мурманской области пострадал особенно сильно. Об этом 360.ru рассказала пассажир Юлия.

Ранее стало известно о столкновении поезда с 326 пассажирами сообщением Мурманск — Санкт-Петербург и грузового состава. Изначально стало известно о четырех пострадавших в результате ЧП.

«Состояние более-менее, критических травм нет. Мы пошли покушать в вагон-ресторан, но вдруг все началось трястись, упало, разбилась посуда. Нам сказали, что кто-то дернул стоп-кран», — заявила собеседница 360.ru.

Юлия пояснила, что решила дойти до своего вагона, чтобы забрать документы, но его на месте не оказалось.

«Дошли, нашего вагона уже нет, он весь всмятку, в него невозможно зайти. Мне повезло», — призналась пассажирка.

Она отметила, что ей неизвестно точное количество пострадавших. Из личных вещей женщине удалось спасти только сумку.

«Пока людей переселяют в другие вагоны, вокруг ходят сотрудники МЧС и проводники, снимать видео запрещают. Тут суета пока», — добавила она.

Следователи возбудили уголовное дело. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.