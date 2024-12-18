При столкновении поездов в Мурманской области пострадали люди

Mash: четыре человека пострадали при столкновении поездов в Мурманской области

Четыре человека пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все они были пассажирами, ехавшими из Мурманска в Санкт-Петербург.

«Человек, который мне звонил, сказал, что разговаривать больше не может, так как помогает пострадавшим. Значит, скорее всего, пострадавшие есть», — сообщил 360.ru источник.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что к месту происшествия направили семь бригад скорой помощи и формируют резервы. Также на место аварии выехал глава Кандалакшского района. Для пассажиров организуют пункты временного размещения.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации поездов из-за столкновения. Началось расследование.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.