«До сих пор в шоке!» Армянский волкодав напал на девочку и насмерть загрыз собак в Москве Армянский волкодав напал на школьницу, мужчину и пятерых собак в Митине

В московском районе Митино крупная собака породы гампр, также известная как армянский волкодав, напала на пятерых псов и школьницу. В результате два питомца погибли, а хозяин агрессивного животного даже не извинился. Подробности — в материале 360.ru.

«Никто этим не хочет заниматься!» Огромная собака террориризует Митино Гигантская собака под 60 килограмм породы гампр появилась в Митино днем 29 августа. Об этом 360.ru рассказал один из пострадавших. «Это вариант алабая, какой-то армянский, выведенный где-то в горах. Эта собака стала ходить по району и калечить всех собак, которых она встречала на своем пути. Если хозяин пытался отбить свою собаку, то она переходила на человека. В моем случае было так. Я гулял со своими двумя собаками. На одну из них напал этот гампр. Я стал отбиваться ногами. Пес укусил меня в плечо», — сообщил 360.ru местный житель.

Мужчина также слышал, что агрессивная собака насмерть загрызла минимум двоих псов. Также он знает о нескольких пострадавших питомцах, которые попали в реанимацию. Кроме того, армянский волкодав напал на девочку. Предположительно, гампр сбежал из вольера в Химках. «Это даже не бездомная собака! <… > А хозяин у нее, возможно, приезжий. Я пытался с ним полюбовно договориться — там просто такой аферист, это нечто! И в Москве никто этим вообще не хочет заниматься. Мы не знаем, бешеная она или нет. Документы он (владелец собаки — прим. ред.) нам не предоставил. Сначала говорил: „У меня вся документация есть, я вам все покажу про вакцинацию“. Ничего он нам не показал», — подчеркнул собеседник 360.ru. Мужчина сказал, что теперь ему приходится ходить в поликлинику и ставить уколы. При этом правоохранительные органы, по его словам, бездействуют. «Я сейчас иду в отдел полиции, мне даже талон не дали. <… > Только в прокуратуру осталось позвонить, и там меня, наверное, пошлют. И он себя очень вольно чувствует, этот хозяин. Покалечил десятки собак, люди покусаны — и все нормально», — возмутился пострадавший.

«Я просто надеялась, чтобы он остался жив»: армянский волкодав разорвал чихуахуа на глазах у хозяйки Еще одни пострадавшие — чихуахуа по кличке Найт и его хозяйка. Девушка рассказала 360.ru, что в тот злополучный день как обычно вышла на прогулку со своей собакой. Она поднялась по лестнице у детской площадки, где и встретила гампра.

Он подбежал к моей собаке, остановился перед ней и через несколько секунд схватил за задние лапы и за живот. Найт слетел со шлейки, затем гампр с Найтом в зубах отошел и начал метать головой, видимо, для того, чтобы разорвать его. Я побежала за ним. В состоянии шока не понимала, что нужно делать, нападавший огромный, а у меня совсем маленькая собака. хозяйка чихуахуа по кличке Найт

По словам девушки, огромный пес убегал от нее, держа в зубах чихуахуа и продолжая мотать головой. Затем подбежал мужчина с криками: «Фу, брось». «Я была в таком шоке, что помню отрывками, что именно сделали люди, чтобы гампр отпустил мою собаку. Гампр выпустил Найта и убежал, виляя хвостом. Найт очень сильно плакал, меня это пугало еще больше. Я просто надеялась, чтобы он остался жив», — призналась она. Девушка кое-как схватила своего пса, начала его успокаивать. Он перестал кричать, широко открыл глаза и лежал. Задние лапы просто висели. «Я вернулась туда, где гампр схватил Найта, чтобы забрать поводок, который я уронила. Подходили люди, успокаивали меня. Помогали искать ветклинику. Мужчина, который отпугнул гампра, нашел мне ближайшую клинику, я взяла собаку и побежала туда», — добавила она. Врачи сразу же вкололи Найту обезболивающее, сделали рентген. Там хозяйке и сказали, что у него разорваны мышцы задних лап и образовалась сквозная дыра, через которую выпадает кишка. «Сейчас Найт пытается гулять по улице, встает на одну заднюю лапку, на вторую еще не может. Ни разу после операции не ел до сих пор, пришлось ставить капельницы. С походами в туалет тоже проблемы, поэтому приходится мыть его и обрабатывать дренажи каждые один-два часа. Пока за собакой могу ухаживать только я, поэтому пришлось брать больничный, и ближайшее время я не смогу ходить на учебу и делать что-либо, кроме занятий с собакой. Мои царапины и раны затянулись, но те, что на пальцах, все еще сильно болят», — добавила девушка.

«До сих пор в состоянии шока». Армянский волкодав напал на девочку Озверевший пес также покусал 17-летнюю девушку, когда она гуляла возле своего дома с чихуахуа. Подробности 360.ru рассказал ее отец Алексей. «На них напала огромная собака, это произошло за секунды! Собака начала разрывать и терзать нашу чихуахуа, находящуюся в этот момент на поводке в руках моей дочери! Дочь кричала и плакала и не могла ничего сделать! Она пыталась руками вырывать нашего питомца из пасти этого животного, в результате чего получила кусаные раны рук!» — сообщил он. Дочь получила травмы, о которых есть запись в справке из травмпункта. Собаку в тяжелом состоянии отвезли в ветеринарную клинику. На следующий день питомцу провели операцию. Сейчас чихуахуа в тяжелом состоянии.

Дочь до сих пор находится в состоянии шока. Не может нормально спать по ночам. Алексей отец пострадавшей школьницы

Алексей подал заявление в местную полицию. Подробности происшествия выясняются.