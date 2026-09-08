Домашний бык взбесился и насмерть затоптал россиянку

Внезапная вспышка агрессии домашнего быка погубила жительницу села Великая Черниговка в Луганской Народной Республике. Как сообщил источник 360.ru в правоохранительных органах, животное вырвалось из загона и сначала забодало женщину, а после добило копытами.

По словам собеседника, в хозяйстве погибшей жили два быка и оба находились в загоне. Когда она подошла к ним, один из рогатых вырвался на свободу и напал.

Судебная экспертиза установила, что погибшая получила множественные травмы головы и грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

По данным источника, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сын погибшей в комментарии 360.ru рассказал, что отец пытался спасти мать от разъяренного животного.

«Она сначала одна была. А отец, как услышал что там что-то происходит, побежал на место и начал ее отбивать», — заявил он.

Соседка погибшей женщины в беседе с 360.ru отметила, что справиться с разъяренным быком женщина точно не могла из-за своего худощавого телосложения.

«Вчера похоронили. Хорошая была женщина. Страшная смерть», — констатировала она.

В распоряжении 360.ru оказалась фотография быка-убийцы. Семья пока не решила, что с ним делать.

В середине апреля прошлого года домашний бык убил хозяина в хакасском селе Усть-Есь. Животное взбесилось при попытке вакцинации. Сначала бык рогами отшвырнул мужчину на пол, а после затоптал копытами. От полученных травм тот скончался в больнице. Врачи не смогли реанимировать мужчину.