Бык насмерть затоптал пытавшегося поставить ему прививку россиянина

Житель Хакасии погиб во время попытки поставить вакцину быку. Об этом рассказали в Telegram-канале Shot .

Трагедия произошла в селе Усть-Есь в Аскизском районе Хакасии. По данным источника, 56-летний местный житель хотел ввести инъекцию быку. Из-за этого животное взбесилось, швырнуло рогами мужчину на пол и затоптало.

Пострадавшего пытались спасти врачи. Медицинские работники повезли его в больницу, но госпитализировать мужчину не получилось. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

На прошлой неделе жителя деревни Анкалхоп в Индии растерзал крокодил. Вечером 32-летний мужчина отправился купаться на реку Кришна. Домой он не вернулся, а на следующий день на берегу нашли его останки. Вскрытие показало, что смерть мужчины наступила в результате нападения рептилии. На его лице и левой руке остались следы от ее зубов.