Соседские собаки до смерти загрызли жительницу Сахалина

СК: на Сахалине женщина умерла от укусов соседских собак

Жительница села Ожидаево в Сахалинской области умерла после нападения соседских собак. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В населенном пункте проживали всего два человека, там не было телефонной связи. Соседские собаки покусали местную жительницу в том числе за голову.

«Спустя некоторое время пострадавшая скончалась от кровопотери», — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Специалисты установят все обстоятельства случившегося. В рамках дела СК оценит действия должностных лиц, ответственных за осуществление контроля в сфере ЖКХ.

Ранее стая собак напала на 10-летнюю девочку в городе Николаевске-на-Амуре. Врачи оперировали школьницу несколько часов, собирая ее буквально по частям, рассказала мать девочки. Теперь пострадавшей нужна пластическая операция.