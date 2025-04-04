Дома под угрозой. Сильнейший пожар начался в Нижнем Новгороде

Пожар в Нижнем Новгороде охватил более 10 гектаров и подступает к домам

Масштабный пожар вспыхнул вечером в пятницу, 4 апреля, на окраине Нижнего Новгорода. Горит сухая растительность и лесной массив между районом Новинки и деревней Кусаковка, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Пожар разгорелся рядом с крупным жилым комплексом «Смарт Сити». Как сообщили местные жители, пламя быстро распространяется, площадь пожара уже превысила 10 гектаров.

Огонь видно с большого расстояния, по словам очевидцев, в воздухе чувствуется сильный запах гари, а дым застилает небо. Есть угроза, что пламя перекинется на близлежащие жилые дома.

К тушению пожара уже приступили сотрудники МЧС. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

Крупные пожары бушуют и в Новгородской области. Местная пресса сообщала, что пожарные тратят 80% сил на тушение травы, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 15 возгораний. До 6 апреля в Подмосковье также спрогнозировали второй класс пожарной опасности.