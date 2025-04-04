Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 апреля

В Московской области в четверг, 3 апреля, зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел на площади 0,3 гектара в Салтыковском участковом лесничестве в округе Балашиха. На ближайшие дни метеорологи спрогнозировали на большей части региона второй класс пожарной опасности.

По данным специалистов, 4–5 апреля в Волоколамском и Клинском лесничествах ожидается более высокий класс — третий.

В большинстве округов 6 апреля сохранится второй класс пожарной опасности, однако в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится первый. В Волоколамском и Клинском лесничествах в этот день по-прежнему будет действовать третий класс.

В ближайшие дни синоптики обещают температуру от +1 до +13 градусов днем и от 0 до +3 градусов ночью. Погода будет переменчивой, с преобладающей облачностью и возможными кратковременными осадками.

При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.