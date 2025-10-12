Дом сгорел дотла под Ярославлем из-за холодильника

Жилой дом сгорел в Ярославской области из-за неисправности в холодильнике

Жилой дом сгорел в Ярославской области из-за неисправности в холодильнике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в селе Лучинское, огонь охватил 128 квадратных метров. На место тушения привлекли три единицы техники и семь спасателей, никто из жильцов не пострадал.

В результате пожара сгорели дом и гараж, пострадали трактор и автомобиль. Предварительная причина возгорания — аварийная работа электроприбора, очаг пожара находился в холодильнике.

В МЧС посоветовали следить за исправностью бытовой техники, не допускать ее перегрева и установить пожарные извещатели.

