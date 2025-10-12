Административное здание вспыхнуло в Дагестане
В Дагестане площадь пожара в Карате выросла до 1,8 тысячи «квадратов»
В Дагестане загорелось административное здание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
ЧП произошло на улице Абдулманапова в населенном пункте Карата в Ахвахском районе. Изначально ведомство сообщало о площади распространении огня на тысяче «квадратов», но затем она увеличилась, огонь возгорание удалось локализовать.
На месте работают шесть единиц специальной техники и 22 специалиста. Причины пожара выясняются.
Ранее ночью 12 октября пожар произошел в московской больнице № 15 имени О. М. Филатова. Из отделения вывели 28 человек, предварительной причиной возгорания назвали непотушенную сигарету.