Сегодня 07:25 Административное здание вспыхнуло в Дагестане В Дагестане площадь пожара в Карате выросла до 1,8 тысячи «квадратов» Происшествия

В Дагестане загорелось административное здание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на улице Абдулманапова в населенном пункте Карата в Ахвахском районе. Изначально ведомство сообщало о площади распространении огня на тысяче «квадратов», но затем она увеличилась, огонь возгорание удалось локализовать.

/ Telegram Фото: МЧС России

На месте работают шесть единиц специальной техники и 22 специалиста. Причины пожара выясняются. Ранее ночью 12 октября пожар произошел в московской больнице № 15 имени О. М. Филатова. Из отделения вывели 28 человек, предварительной причиной возгорания назвали непотушенную сигарету.