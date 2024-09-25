Пищу с неизвестным веществом назвали основной версией отравления красноярской семьи

Основными версиями отравления семьи из Красноярского края стали продукты с неизвестным веществом общетоксического действия, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Об этом утром 25 сентября сообщили в региональном ГСУ СК.

В ведомстве отметили, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, которые забрали на анализ из дома пострадавших превышения «нормируемых значений» не выявили.

Аналогичный результат дало также исследование питьевой воды.

«Проведение судебных экспертиз с целью определения вещества, воздействие которого повлекло отравление и смерть детей продолжается», — подчеркнули в СК.